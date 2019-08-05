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В Столине аист врезался в авто и дождался ГАИ

  • 5.08.2019, 7:41
Иллюстрационное фото

Птица не пострадала.

ДТП с участием птицы произошло в воскресенье, 3 августа, на улице Советская в Столине, сообщила в телеграм-канале официальный прендставитель МВД Ольга Чемоданова.

Аист прогуливался по зеленому газону вдоль проезжей части дороги, а когда решил улететь, стоклнулся с проезжающим мимо автомобилем «Приора».

Незначительные механические повреждения получил только автомобиль (разбита фара), а вот аист не только не пострадал, но и дождался-таки прибытия экипажа ГАИ, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Птица оставалась на месте происшествия до того момента, пока инспекторы не закончили оформлять ДТП — как «добропорядочный виновник аварии», отметила Ольга Чемоданова.


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