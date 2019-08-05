Канадец сбежал из иранской тюрьмы после 11 лет заключения 4 5.08.2019, 7:46

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Мужчина был приговорен к пожизненному сроку.

Гражданин Канады иранского происхождения Саид Малекпор вернулся в страну после побега из тюрьмы в Иране, в которой отбывал заключение 11 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчина был приговорен к пожизненному заключению за программу, которую он создал для загрузки фотографий в интернет. Тогда иранские власти заявили, что ее использовали на порнографических сайтах.

Отмечается, что его тюремное заключение было одним из нескольких известных дел с участием иранцев с двойным гражданством.

Саид Малекпор совершил побег во время трехдневного освобождения из тюрьмы, которое ему предоставили под давлением ООН. Его сестра опубликовала видео его возвращения в Канаду, однако подробностей об обстоятельствах его возвращения не предоставила.

«Кошмар наконец закончился. Он вернулся домой и воссоединился со своей сестрой. Спасибо Канаде за ваше лидерство. И спасибо каждому, кто поддерживал нас все это время. Вместе мы победили», — написала она.

Программист был арестован в октябре 2008 года во время визита в Иране с целью посещения отца, у которого было слабое здоровье.

Он утверждал, что созданная им программа была с открытым исходным кодом и использовалась другими сайтами без его ведома.

Первоначально он был приговорен к смертной казни за «распространение коррупции». Позднее срок заменили на пожизненное заключение, как сообщается, после того, как мужчина «раскаялся».

По информации международной правозащитной организации Amnesty International, во время своего заключения Саид Малекпор подвергся физическим и психологическим пыткам и провел более года в одиночном заключении.