5 шагов к финалу диктатуры 9 5.08.2019, 8:21

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Фото: Facebook

Критическая масса копится.

Когда распадался СССР, на улицы Москвы выходили сотни тысяч человек. Ситуация повторится ещё раз. Любое общество (даже самых покорных граждан) ждёт постоянного роста доходов. Пусть на чуть-чуть.

Но если доходы постоянно снижаются, то на троне не получится усидеть, даже если он будет сложен из щитов ОМОНа и Росгвардии, пишет телеграм-канал Запретное мнение.

1) Сначала общество меняет положительное отношение к лидеру на нейтральное (это уже произошло);

2) Начинается критика власти на кухнях и тайная ненависть (эту фазу тоже прошли);

3) Критическая масса ненавистников копится и начинает игнорировать требования лидера (сейчас в этой стадии);

4) Массовое публичное возмущение (совсем скоро войдём в эту стадию, первые шаги уже сделаны);

5) Начинается прямое сопротивление и саботаж (эпичное завершение эпохи «путинизма»).