Катерина Борнукова: Белорусскую экономику могут подстерегать неприятные сюрпризы 4 5.08.2019, 8:28

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Фото: DW

Нынешний рост ВВП недостаточен с точки зрения долгосрочного развития Беларуси.

Возможности для его ускорения не используются из-за нежелания правительства проводить структурные реформы.

Такое мнение в интервью порталу Thinktanks.by высказала эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Напомним, на минувшей неделе премьер-министр Сергей Румас озвучил экономические задачи на следующий год, в том числе прогноз по росту ВВП в размере 2.5%.

Госсектор не дает частному бизнесу стать драйвером роста

«Беларуси очень нужен рост, но не 2-3% в год, а 5-7%. Если бы стране удалось расти темпами, которые опережают среднемировые, это позволило бы надеяться на возможность перехода из разряда развивающихся стран в разряд развитых. Это означает – догнать развитые страны по уровню производства ВВП на душу населения и достичь других связанных с ним параметров, включая увеличение продолжительности жизни. Этот вопрос стоит очень остро сейчас, когда экономика фактически стагнирует», - сказала Катерина Борнукова.

Тем временем экономики соседних стран, включая Польшу, растут гораздо быстрее. Это приводит к тому, что их рынок труда с более высоким уровнем зарплат становится все более привлекательным для белорусов. Поэтому сегодня экономический рост необходим нашей стране для того, чтобы предотвратить массовую миграцию и сделать внутренний рынок труда более привлекательным.

По мнению Катерины Борнуковой, для реализации этих задач недостаточны даже темпы в 4% роста, которые прогнозировались на текущий год. Однако и такого уровня достичь не удается: по итогам первого полугодия рост ВВП составил всего 0.9%. «И это несмотря на то, что сегодня экономика находится в стадии восстановления, и есть еще запас циклического роста. Возможно, во втором полугодии ситуация несколько исправится, однако вряд ли значительно: рост практически исчерпал себя. Самая большая проблема заключается в том, что не появились долгосрочные источники роста. В экономике сохраняется масса структурных проблем, и решать их правительство не торопится», - считает эксперт.

Основные структурные проблемы связаны с сохранением доминирования госсектора в экономике. Катерина Борнукова подчеркнула: «Несмотря на происходящую в последние годы либерализацию, частный сектор не может стать мощным драйвером роста. Ведь преобладание государственного сектора создает неравные условия в конкуренции за капитал, рабочую силу и рынки. Это одна из причин того, что иностранные инвестиции к нам так и не потекли, несмотря на то, что условия для гринфилд-инвестиций (инвестиций в новые проекты, предприятия - прим. Thinktanks.by) в Беларуси довольно хорошие. Пока эта ситуация не изменится, значительного роста ожидать не приходится».

Выполнению прогноза мешают неожиданные обстоятельства и излишний оптимизм

Ситуация, когда прогнозные показатели роста не достигаются, складывается уже не впервые. По мнению эксперта, это во многом связано с непредсказуемостью угроз для белорусской экономики. Например, вряд ли возможно было предсказать инцидент с загрязненной нефтью, который несколько месяцев назад парализовал работу целой отрасли.

«Неприятные сюрпризы могут подстерегать и в будущем. Проблемы в международной экономике растут. Между Китаем и США разгорелась торговая война, что рано или поздно отрицательно скажется на всех экономиках мира. Не исключено, что в следующем году произойдет мировой экономический кризис: предыдущий был достаточно давно, и все уже ожидают нового. Все эти факторы могут сыграть свою роль уже в ближайшем будущем», - заявила Катерина Борнукова.

Тем не менее, как отметила эксперт, белорусским экономическим властям при построении макроэкономических прогнозов до сих пор свойственен излишний оптимизм. Примером является и текущий год, когда ни одна международная организация и ни один независимый исследовательский центр не прогнозировали рост на 4% в 2019 году. С этой точки зрения прогноз на следующий год радует хотя бы тем, что он достаточно реалистичный. «Особенно приятно удивило то, что рост зарплат планируется ниже прогнозируемого роста ВВП. Значит, пока в планах правительства нет стимулирования роста зарплат накануне избирательной кампании», - отметила эксперт.

Как позитивный фактор Катерина Борнукова отметила и то, что прогнозы Минфина по бюджету уже несколько лет гораздо более реалистичны, нежели макроэкономические: они основываются на базовом, то есть фактически пессимистическом сценарии. «Такой подход является более правильным, чем ориентация на завышенные показатели. Учитывая долговую нагрузку и стоимость обслуживания долга, в случае возникновения незапланированных позитивных ситуаций и неожиданных доходов, лучше направлять дополнительные средства на погашение долга и снизить уровень выплат по нему», - отметила эксперт.

Впрочем, тема реформ по-прежнему остается более важной, чем проблема планирования. «В общий план социально-экономического развития закладываются определенные реформы. Но даже запланированные реформы нередко отменяются. Например, несколько лет назад была достигнута договоренность с ЕБРР о подготовке к приватизации Белинвестбанка, а теперь это вдруг оказалось не нужно. Планы реформ пишутся обычно в момент кризиса, а когда кризис сменяется мало-мальским ростом, они не выполняются. Это очень тревожная вещь. Потому что небольшая, казалось бы, нехватка экономического роста за 10-20 лет вырастает в огромные цифры. Недостаточный рост будет очень чувствительным для наших детей, и вряд ли они будут благодарны, что нынешние власти побоялись идти на реформы. Если мы хотим получить что-то в долгосрочной перспективе, изменения нужно начинать уже сегодня», - подчеркнула эксперт.