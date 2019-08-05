закрыть
5 августа 2019, понедельник, 11:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве

16
  • 5.08.2019, 8:42
  • 3,828
ФОТО: ТАСС

Скандальные заявления традиционно озвучила Мария Захарова.

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.нет.

По словам Захаровой, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. В связи с этим МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне.

Она отметила, что американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

Претензии к германской стороне связаны с публикацией Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Напомним, 3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович