СК не хочет проводить проверку по факту смерти от рака 26-летнего солдата 15 5.08.2019, 8:49

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Михаил Рыштовский

Родственники подозревают, что документы были сфальсифицированы.

Оснований для проверки по факту смерти Михаила Рыштовского (Куневича), которого комиссовали из армии с 4-й стадией рака желудка, нет. Об этом говорится в ответе, который получила из Кореличского районного отдела Следственного комитета мать умершего солдата Ольга Куневич.

В СК заявляют, что прежние проверки показали, что «заболевание было получено в период военной службы», сообщает радио «Свабода».

26-летний солдат прослужил 11 месяцев, и комиссовали его только тогда, когда болезнь была уже неизлечима.

Мать парня утверждает, что, по словам местных врачей, у ее сына постоянно были плохие анализы. Но в документах, подписанных представителем военкомата Константином Зарубайко, они вдруг стали «идеальными».

Ольга Куневич отмечает, что в армии ее сыну все время было плохо, болел желудок так, что даже не мог есть. Даже присягу Куневич принимал в больнице. При этом руководство обвиняло солдата, который умер, так и не отслужив, в попытке уклониться от службы.