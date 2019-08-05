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В Гонконге началась массовая забастовка

  • 5.08.2019, 8:57
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Фото: AP

Стачка, которая может стать всеобщей, грозит парализовать один из крупнейших финансовых центров.

В Гонконге началась забастовка, которая, как ожидается, может стать всеобщей. В ней могут принять участие более 500 тысяч гражданских служащих. Тысячи противников законопроекта об экстрадиции утром в понедельник, 5 августа, нарушили транспортное сообщение в городе, пишет dw.com.

Протестующие блокировали дороги и туннели, а также нарушили движение метро и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. В международном аэропорту отменено более 200 рейсов различных авиакомпаний. Здесь работает лишь одна взлетно-посадочная полоса. Забастовка может полностью парализовать Гонконг - один из крупнейших азиатских финансовых центров.

Днем ранее официальное китайское агентство "Синьхуа" предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть сложа руки" и не позволит протестам продолжаться. В субботу и воскресенье в Гонконге произошли очередные массовые акции протеста. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были задержаны.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила журналистам в понедельник, что в результате продолжающихся протестных выступлений ситуация в обществе стала опасной и нестабильной. По ее словам, протестующие бросают вызов национальному суверенитету страны. Лэм напомнила, что администрация отказалась от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, вызвавших широкий протест населения. В то же время она указала, что выполнение некоторых требований демонстрантов, в частности амнистирование арестованных, неприемлемо.

Протесты в Гонконге продолжаются два месяца

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против намерения правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.  Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию в том, что сохранит на этой территории основные права человека, такие как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно все больше нарушает принцип "одна страна - две системы".


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