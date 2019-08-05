NEXTA: Арестованы высокопоставленные сотрудники ДФР 31 5.08.2019, 9:09

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Задержаны несколько офицеров финансовой милиции.

Об этом сообщил в телеграм-канале блогер NEXTA.

«До нас дошла информация, что у высокопоставленного сотрудника Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси, оперативного сотрудника Управления по городу Минску и Минской области, подполковника финансовой милиции Николая Пастушени - серьёзные неприятности. Поговаривают, что его взяли с поличным другие оперативники - уже не из КГК, а из ведомства, отличающегося всего на одну букву, но куда более серьёзного.

Как сообщают наши источники, подполковнику ДФР инкриминируют посредничество в передаче крупной взятки. Говорят, задержан не только Пастушеня, но и ещё несколько офицеров финансовой милиции.

По понятным причинам (Пастушеня давно и хорошо известен столичным бизнесменам, включая очень крупных), официального подтверждения данной информации пока нет: во-первых, "честь мундира" КГК, а во-вторых - есть обоснованная надежда размотать несколько запутанных, но весьма интересных ниточек, ведущих к не менее интересным людям», - сообщил блогер.