В Беларуси тот, кто больше трудится, меньше зарабатывает 4 5.08.2019, 9:30

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Статистика подтверждает известную поговорку «от работы кони дохнут».

Тяжелый продолжительный труд в нашей стране оплачивается хуже, чем занятия полегче. За январь—июнь 2019 года занятые на крупных и средних предприятиях Беларуси в среднем отработали 944 часа. В первой половине 2018-го трудовая нагрузка была несколько выше — 954 часа. Среднечасовая зарплата выросла по сравнению с 2018 годом — с 5,6 до 6,5 BYN. Если брать только июнь, то оплата труда увеличилась с 6 до 7 BYN в час, пишут banki24.by.

Кстати, в данном случае подразумевается начисленная зарплата — зарплата до вычета подоходного налога, взноса работника в Фонд соцзащиты и уплаты профсоюзных взносов. Поэтому чистая зарплата на руки всегда будет ниже.

Самым напряженным трудом в первом полугодии была занятость в сельском хозяйстве. Там работники не покладали рук в течение 1 058 часов (против 1 060 часов в 2018-м).

Среди иных видов деятельности больше 1 000 рабочих часов имели занятые в здравоохранении (1 029 часов), таксисты (1 036 часов), водители автобусов в регулярном сообщении (1 002 часа), а также рыболовы и рыбоводы (1 006 часов). Самая низкая продолжительность рабочего времени за 6 месяцев 2019 года фиксировалась на воздушном транспорте (846 часов), в метро (860 часов), у производителей электрооборудования (867 часов), нефтепереработчиков (873 часа), занятых в химической промышленности (875 часов).

Территориальный срез показывает, что в Минске в среднем работают меньше, чем в регионах, — 929 часов против 942–952 часов в областях. Отличие связано с занятостью в сельском хозяйстве. В областях таких работников десятки тысяч, а в столице аграрии практически отсутствуют.

Ни в одной области уровень часовой зарплаты не достигал среднего по стране. Часовые зарплаты варьировали от 5,3 BYN в Могилевской до 6,4 BYN в Минской.

Лидерство Минской области среди остальных объясняется высокими зарплатами в столичной агломерации и на территориях типа Солигорского района и Жодино. В Минске часовая зарплата выросла с 8 до 9,3 BYN. Отдельно по июню рост произошел с 8,5 до 9,9 BYN в час. Работники Минска были единственными, кто мог себе позволить купить полулитровую бутылку водки за чистую часовую зарплату.

В первой половине 2019 года самые низкие часовые зарплаты наблюдались в следующих сферах: социальные работники — 3,7 BYN, рыболовство и рыбоводство — 3,8 BYN, сельское хозяйство и водный транспорт — по 4 BYN. Наиболее высокими часовыми заработками в текущем году могли похвастаться айтишники (28,9 BYN), воздушный транспорт (20,3 BYN), добытчики нефти и газа (15,5 BYN).