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США введут дополнительные санкции против России

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  • 5.08.2019, 9:40
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Дополнительные санкции вступят в силу уже 26 августа.

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении России, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия.

Об этом сообщил Голос Америки в понедельник, 5 августа.

Для введения санкций в действие Управление по контролю за иностранными активами Минфина США издало отдельное распоряжение, касающееся России. Распоряжение вступит в силу 26 августа 2019 года.

Напомним, ранее США ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкций по делу Скрипалей.


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