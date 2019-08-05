Чиновники напишут правила пользования электросамокатами 19 5.08.2019, 9:42

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Более мощные устройства будут приравниваться к мопедам.

Изменения в законодательстве, которые будут регламентировать правила пользования электросамокатами, вступят в силу в ближайшее время.

Об этом рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе "Неделя" в эфире телеканала СТВ , сообщает БелТА.

"Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, - отметил Станислав Соловей. - Электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда гораздо больше. Планируется, что пользователи устройств, которые развивают скорость до 25 км/ч, будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства с электродвигателями уже будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка".

Ранее очевидцы не раз сообщали о случаях, когда в Минске пользователи электросамокатов развивали скорость более 60 км/ч. Один такой случай зарегистрировал радар.