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Великобритания требует пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ

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  • 5.08.2019, 9:52
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Жестокость российских силовиков в Москве неслыханна.

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве. Заявление Гейла опубликовал у себя в Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала за восстановление прав Российской Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре, и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. То, что мы наблюдали (в Москве - ред.), - недопустимо и неслыханно", - подчеркнул он.

Гейл отметил, что методы российских силовиков абсолютно не пропорциональный какой-либо угрозе общественному порядку.

Ранее Министерство иностранных дел Германии заявило, что массовые задержания в Москве – это нарушение Россией международных обязательств, согласно которым граждане имеют право на мирные собрания и свободу выражения мнений.


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