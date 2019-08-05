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«Новый Трудовой кодекс Беларуси станет самым худшим в мире»

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  • 5.08.2019, 10:18
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Активист профсоюза РЭА Александр Сахарук неделю голодал в знак солидарности.

Брестский рабочий, член профсоюза радиоэлектронной промышленности Александр Сахарук 4-го августа остановил 7-суточного голодовку солидарности с голодающим Сергеем Вакуленко, передает «Радыё Рацыя».

С Вакуленко безосновательно не продлили трудовой контракт и не дали доработать два года до пенсии. За 7 дней Александр Сахарук потерял 7 килограммов веса, но чувствует себя нормально:

- Сергей Вакуленко стал очередной жертвой декрета №29. Трудовой кодекс Беларуси, по мнению независимых экспертов, один из самых худших в Европе. Новый Трудовой кодекс станет самым худшим в мире. Хотелось бы, чтобы солидарность рабочего класса была все-таки в Беларуси, но к сожалению она отсутствует, - считает Сахарук.

По словам Александра Сахарук, он хорошо понимает Сергея Вакуленко, так как несколько раз наниматель пытался сделать с ним то же самое. 5-го августа активист прекращает голодовку, которую начал 25-го июля. Дело об увольнении Вакуленко начнет рассматриваться 5-го августа в суде. Сахарук своим присутствием на процессе поддержит Вакуленко в суде.


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