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Нефть дешевеет более чем на 1%

  • 5.08.2019, 10:30

Cпрос на нефть падает из-за торговой напряженности.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник более чем на 1% на фоне признаков эскалации торгового конфликта между США и КНР, которые усилили опасения за рост мировой экономики и за спрос на "черное золото", сообщает unian.net.

Об этом сообщает Прайм. "По состоянию на 7:47 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,16% - до 61,16 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,15% - до 55,02 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Вашингтон с 1 сентября вводит пошлину в 10% на товары из КНР объемом импорта в 300 миллиардов долларов. Трамп заявил также, что Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не вводили новые пошлины.

Эскалация торговой напряженности усиливает опасения инвесторов за мировую экономику и спрос на нефть. "Спрос на нефть разочаровал в 2019 году из-за слабой экономической активности, неблагоприятных погодных условий и торговой напряженности", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитиков Goldman Sachs.


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