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Западные СМИ о «голодных играх» в Минске: Это издевательство

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  • 5.08.2019, 10:44
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Ведущие европейские издания раскритиковали спортивные соревнования в диктаторской стране.

С момента окончания Европейских игр в Минске прошло не так уж много времени. Но уже сейчас можно констатировать: белорусские власти получили совсем не тот эффект, на который рассчитывали.

Один из многочисленных показателей этого – признание канадца Джеффа Платта, которого недавно назвали лучшим хоккеистом Беларуси. Прессбол поинтересовался у спортсмена, находящегося в Финляндии, где он играл минувший сезон:

«В Минске проходили Европейские игры. Слышал об этом?».

— Честно говоря, нет. Говорю же, в последнее время почти не заходил в интернет. Говоришь, Европейские игры... Так, сейчас загуглю. Ого, довольно странный набор видов спорта, – ответил Платт.

И это еще власти должны быть довольны, поскольку хоккеист не нагуглил, что написали о Евроиграх в ведущих западных СМИ. Ведь, изучив публикации, «Салідарнасць» может констатировать: спортивные регультаты из Минска были представлены в немецких, британских, итальянских, бельгийских медиа достаточно скромно. Что касается отзывов о Беларуси и ее столице, то сделаны они были по большей части в критическом тоне.

Американский еженедельный журнал The Nation написал: «Проведение европейской олимпиады в Минске – издевательство над олимпийской хартией». Журнал упрекает организаторов в использовании атмосферы спортивного праздника для отвлечения внимания от нарушений прав человека и серьезных социальных проблем в стране.

Отдельно достается Александру Лукашенко: припоминается исчезновение оппозиционных политиков, статус «последнего диктатора Европы», узаконенность смертной казни.

– Проведение европейской олимпиады в Минске является насмешкой над олимпийской хартией, которая гласит: «Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства».

Англоязычный Euronews подробно описал проблемы с правами человека в Беларуси – единственной европейской стране, где осталась смертная казнь.

Много критики в отношении белорусских властей содержится и в публикациях немецких СМИ. К примеру, welt.de отмечает: спортивная ценность Евроигр в Минске невысока (соревнованиях даже не дотягивают до статуса чемпионатов континента), выбор хозяев форума спорный из-за авторитарного Лукашенко.

«Немецкая волна» сообщила: спортивные чиновники Германии критикуют Евроигры за низкий уровень.

Бельгийский ресурс lesoir.be заподозрил Лукашенко в желании с помощью Евроигр заставить других забыть о своей железной власти над страной с населением в 10 миллионов человек. Журналисты напомнили бельгийцам, что «мраморные дворцы» авторитарного лидера находятся менее чем в трех часах полета на самолете от Брюсселя.

Жесток и эстонский портал delfi. В одной из публикаций утверждается: «Европейские игры не нужны никому кроме страны-организатора»: «Наверное, более-менее всем очевидно, что затея с Евроиграми в нынешнем формате провалилась».

Проанализированная часть дает право утверждать: критических тон в европейских и американских медиа был преобладающим. Вот такой «пиар на сотни миллионов долларов» обеспечило белорусским властям проведение спортивного форума.


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