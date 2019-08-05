закрыть
5 августа 2019, понедельник, 11:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В России к тушению лесных пожаров подключились шаманы с бубнами

6
  • 5.08.2019, 10:52
Фото: ndn.info

«Профсоюз» шаманов помолился за дожди для тушения пожаров.

Telegram-канал Mash опубликовал видео сборов, на которых шаманы из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области просили духов послать дождь, пишет unian.net.

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь. Что? Да. У сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри". Она и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Счетная палата РФ подсчитала сумму ущерба, который нанесли в этом году лесные пожары. Согласно сообщению прес-службы ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович