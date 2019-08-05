В Швеции убили 16-летнего сына белорусского журналиста Дмитрия Плакса 5.08.2019, 11:17

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Петр Плакс

Парню было 16 лет.

2 августа на морском побережье в Швеции был убит Петр Плакс — сын белорусского журналиста и литератора Дмитрия Плакса. Об этом сообщает «Радыё Свабода». Парню было 16 лет.

Как пишет шведское издание Expressen, один из подростков убил Петра топором на пляже к северу от Стокгольма. После этого он сам позвонил в полицию и признался в преступлении.

С серьезными повреждениями головы пострадавший вертолетом скорой помощи был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

«Он сначала мечтал стать пианистом-концертмейстером, но потом сказал, что будет делать карьеру эволюционного психолога. При этом никогда не бросал фортепиано, продолжал играть и брать уроки. — Петр был суперталантливым: читал научную литературу, ему все было интересно… Лучший парень на свете — всегда радостный и в хорошем настроении», — рассказал шведским СМИ Дмитрий Плакс.

Незадолго до трагедии Петр с мамой Ольгой 10 дней провели в Минске. Молодой человек встречался с друзьями и родственниками, делился амбициозными планами.

4 августа в школе, где учился Петр Плакс, состоялся мемориальный вечер его памяти.

Дмитрий Плакс — писатель, переводчик, журналист. Родился в Минске. С женой Ольгой переехали в Стокгольм, где Дмитрий основал белорусскую службу «Радио Швеция». Член Союза писателей Швеции и Союза белорусских писателей.