Арина Соболенко поднялась на девятую позицию в рейтинге WTA
- 5.08.2019, 11:08
Белорусская теннисистка улучшила свои позиции в мировом рейтинге.
В обновленном рейтинге WТА от 5 августа белоруска Арина Соболенко поднялась на девятую строчку, а Виктория Азаренко опустилась на 39-ю позицию. Лидирует австралийка Эшли Барти, пишет "Прессбол".
Рейтинг ВТА. Положение на 5 августа
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6228
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933
5 (5). Кики Бертенс (Голландия) — 5130
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4737
8 (8). Слоун Стивенс (США) — 3773
9 (10). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565
10 (9). Серена Уильямс (США) — 3410...
39 (38). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1335...
46 (45). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1151...
135 (121). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 468...
203 (203). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 294...
331 (320). Юлия ГОТОВКО (Беларусь) — 150...
435 (423). Ирина ШИМАНОВИЧ (Беларусь) — 90...