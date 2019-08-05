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Арина Соболенко поднялась на девятую позицию в рейтинге WTA

  • 5.08.2019, 11:08
Арина Соболенко
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Белорусская теннисистка улучшила свои позиции в мировом рейтинге.

В обновленном рейтинге WТА от 5 августа белоруска Арина Соболенко поднялась на девятую строчку, а Виктория Азаренко опустилась на 39-ю позицию. Лидирует австралийка Эшли Барти, пишет "Прессбол".

Рейтинг ВТА. Положение на 5 августа

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6228

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933

5 (5). Кики Бертенс (Голландия) — 5130

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4737

8 (8). Слоун Стивенс (США) — 3773

9 (10). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565

10 (9). Серена Уильямс (США) — 3410...

39 (38). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1335...

46 (45). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1151...

135 (121). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 468...

203 (203). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 294...

331 (320). Юлия ГОТОВКО (Беларусь) — 150...

435 (423). Ирина ШИМАНОВИЧ (Беларусь) — 90...


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