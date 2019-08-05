Бердымухамедов появился на туркменском телевидении 10 5.08.2019, 11:39

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Более 28 минут из 36-минутного выпуска новостей были посвящены диктатору.

Диктатор Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после долгого отсутствия на фоне слухов о его смерти впервые появился на государственном телевидении, сообщает "Настоящее время".

В вечернем эфире туркменского ТВ 4 августа показали репортаж, как туркменский лидер ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия. Более 28 минут из 36-минутного выпуска были посвящены тому, как Бердымухамедов :

- покатался на коне по кличке Шаполат и прогулялся с ним,

- протестировал новое оружие, поступившее в арсенал правоохранительных органов,

- проехался на велосипеде с мэром Ашхабада по территории Олимпийского городка, поиграл с ним в боулинг,

- проинспектировал плавательный бассейн вместе с членами кабинета министров,

- поучил ряд министров, включая министра обороны, как правильно делать упражнения в спортивном зале,

- прослушал новый трек от внука Керима под названием "Живи, Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!"

- проехал на внедорожнике к "Вратам ада", горящему газовому кратеру посреди пустыни Каракум,

- завершил работу над книгой "Туркменский алабай": в кадре показали финальную подпись президента на рукописи с датой 4.08.19.

Также, по сообщению государственного ТВ, Бердымухамедов за рулем спортивного автомобиля проехался по пустыне Каракум, доехав да горящего газового кратера Дарваза, больше известного, как "Врата Ада".

Это его первое появление на ТВ более чем за десять дней. Последний раз его показывали 24 июля после того, как распространились слухи о его смерти. Но кадры показанные 24 июля вызвали сомнения специалистов телевизионщиков, которые посчитали, что съемки были идентичны тем, что были показаны в программе "Ватан" от 10 мая этого года.

Ранее официальные СМИ сообщали о том, что глава Туркменистана на целый месяц ушел в трудовой отпуск – с 15 июля по 15 августа. Бердымухамедов в предыдущие годы не уходил на столь длительный отдых. Кроме того, даже когда он находился на отдыхе, государственные СМИ ежедневно сообщали о том, чем занят президент страны.

Долгое отсутствие президента в публичной жизни и медиа пространстве породили различные слухи среди населения страны, передают корреспонденты Радио Азатлык в различных регионах Туркменистана.

21 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что глава государства скончался 20 июля из-за острой почечной недостаточности.