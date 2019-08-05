Из чего белорусы делают томатный соус? 7 5.08.2019, 11:49

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Белорус внимательно рассмотрел этикетку и встревожен.

Пора в очередной раз открыть людям глаза и рассказать, из чего власти делают томатный соус. Точно ли из помидоров? На этот раз читатель onliner.by прислал обличающие снимки: этикетка классического томатного соуса, произведенного под Гомелем. И на ней подозрительными буквами написано, из чего на самом деле он состоит. Надо ли такое терпеть?

Продукт, который встревожил человека, называется «Томатный соус „Краснодарский“». Производитель — совхоз «Брилево», это крупное и богатое хозяйство под Гомелем.

«Был неприятно удивлен отечественным производителем, — информирует покупатель, который обратил внимание на банку в магазине. — В составе на первом месте яблочное пюре, что означает больший процент доли яблок, чем помидоров. Обман ли это потребителя — нанести на этикетку „Томатный“, а в составе превалирует яблочное пюре? Я против того, чтобы продукция под брендом „Сделано в Беларуси“ продвигалась такими недобросовестными уловками».

Состав, обнаруженный на этикетке, крайне лаконичен: пюре яблочное, томатная паста, вода, сахар, соль, регулятор кислотности, лимонка, пряности.

Законно ли это? Вообще, рецепту «Краснодарского» соуса уже лет 60 (историки точную дату не знают). Его испокон веку миллионами тонн делают на предприятиях СССР, его же в погоне за «вкусом детства» тазиками стараются воспроизвести домохозяйки.

Журналисты позвонили в хозяйство, чтобы спросить, сколько на самом деле в их томатном соусе томатов.

— Все по ГОСТу, — объясняют в лаборатории КСУП «Брилево». — Согласно рецептуре, от которой мы не можем отступать, на тонну такого соуса полагается 425 килограммов яблочного пюре и 312 килограммов томатной пасты. Иначе это будет уже не «Краснодарский». Яблоки мы используем наши собственные, а томатную пасту закупаем в Узбекистане или Китае. На качество продукта пока не жаловались...