Комитет по правам человека ООН вступился за белоруса 5.08.2019, 12:11

В ООН вынесли решение в пользу витебчанина Михаила Журавлева.

Комитет ООН по правам человека принял положительное решение по обращению распространителя газеты «Витебский курьер» Михаила Журавлева, пишет правозащитный центр «Весна».

Правозащитник Белорусского Хельсинксага комитета Павел Левинов, который помогал Журавлеву в составлении жалобы, сообщает о решении КПЧ на своей странице в «Фейсбуке»:

- Комитет ООН по правам человека поздравил меня с Днем воздушно-десантных войск очередным положительным решением.

Еще в 2012 году сотрудниками РОВД Первомайского района Витебска был составлен протокол об административном правонарушении со стороны Михаила Журавлева - за незаконное, по мнению милиции, распространение газеты «Витебский курьер». Судья Наталья Кораблина присудило Журавлёву административный штраф в размере 2500000 рублей (до деноминации). Штраф в полтора раза превышал пенсию распространителя.

«Привлечение к административной ответственности за высказывание своего мнения путем распространения информации в печати нарушила право Михаила Журавлева, гарантированное статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН. Наложение административного взыскания за распространение информации есть не что иное, как уклонение Республики Беларусь - в лицах вышеперечисленных судей и структур - от принятых обязательств по недопустимости действий, направленных на уничтожение прав и свобод, предусмотренных Пактом», - посчитал правозащитник Павел Левинов.

Жалоба была принята к рассмотрению Комитетом ООН по правам человека еще в начале 2015 года.