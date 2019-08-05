В «Слуге народа» объяснили, как можно вернуть Украине Крым и Донбасс 5.08.2019, 12:19

Дмитрий Разумков считает, что вернуть мир только принятием законов не получится.

Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал в интервью российскому "Коммерсанту".

"Это одна из ключевых проблем в стране. Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, "насколько реален особый статус для Донбасса", Разумков сказал: "Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну".

Он подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить, и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил он.