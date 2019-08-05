В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах 3 5.08.2019, 12:28

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На сколько?

В Беларуси увеличились нормы расходов на питание отдельных категорий, обучающихся в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением совета министров №504 от 31 июля 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает БелТА.

В частности, на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах денежные нормы расходов выросли на 10%.

Если раньше питание детей до 3 лет обходилось ежедневно (10,5-часовой день) в 2,27 рубля, то теперь – 2,5 рубля. Питание детей от 3 до 6 лет подорожало с 2,87 рублей до 3,16 рублей в день.

Также в среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся.

На 7-10% выросли нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое).

Кроме того, на 10% увеличены нормы в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа.