закрыть
5 августа 2019, понедельник, 12:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Беларуси подорожало питание в детских садах и школах

3
  • 5.08.2019, 12:28
Фото: tut.by

На сколько?

В Беларуси увеличились нормы расходов на питание отдельных категорий, обучающихся в учреждениях образования. Это предусмотрено постановлением совета министров №504 от 31 июля 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает БелТА.

В частности, на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах денежные нормы расходов выросли на 10%.

Если раньше питание детей до 3 лет обходилось ежедневно (10,5-часовой день) в 2,27 рубля, то теперь – 2,5 рубля. Питание детей от 3 до 6 лет подорожало с 2,87 рублей до 3,16 рублей в день.

Также в среднем на 10% они увеличены для школьников, гимназистов, лицеистов и некоторых других категорий учащихся.

На 7-10% выросли нормы расходов на питание в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов (двухразовое питание), 9-10,5 часа (трехразовое питание), 12-24 часа (четырехразовое).

Кроме того, на 10% увеличены нормы в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович