Искусственный интеллект научился предсказывать успех фильма по сюжету 5.08.2019, 12:31

Алгоритм анализировал отдельные предложения в сценарии картины.

Ученые разработали искусственный интеллект, который может определить, будет фильм успешным или провальным, по синопсису. По мнению исследователей, их разработка поможет продюсерам оценить успех фильма до его выхода в прокат, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на журнал Science.

Для тренировки нейросети ученые использовали синопсисы более 42 тысяч фильмов, некоторые из которых были взяты из "Википедии". Искусственный интеллект разбивал текст на отдельные предложения. При этом, фразам с положительным оттенком, например, "Тор любит свой молот" присваивали рейтинг 1, а с негативным ("Тор вступил в драку") – рейтинг -1.

Исследователи утверждают, что в фильмах, которые были успешны в прокате, позитивные и негативные оценки чередуются часто, а провальные оказались более "монотонными" по этому показателю.

Затем ученые отработали три различных подхода к подведению финальной оценки, все из которых оказались эффективными при предсказании успешности фильма. Вместе с тем, один из таких подходов оказался особенно точным.