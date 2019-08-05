Нынешнюю власть россияне оценивают хуже, чем власть Брежнева 5.08.2019, 12:43

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В оценке же современной российской власти лидирует вариант «коррумпированная».

Россияне существенно лучше оценивают советскую власть в период конца 1970-х – начала 1980-х годов, чем нынешнюю российскую власть. Это следует из данных опроса "Левада-центра", опубликованного в понедельник, сообщает "Радио Свобода".

Респондентам предлагалось выбрать одну или несколько характеристик власти времен позднего Леонида Брежнева и нынешних времен. Советской власти времен "застоя" относительное большинство респондентов дало положительные характеристики: 29 процентов считает, что она "была близка к народу", 25 процентов охарактеризовали ее как сильную и прочную, а 22 – как справедливую. В оценке же современной российской власти лидирует вариант "коррумпированная" – так ответил 31 процент респондентов. 26 процентов считают ее "бюрократичной", а 23 – далекой от народа.

По словам директора "Левада-центра" Льва Гудкова, такие оценки сохранялись во все годы, когда проводилось подобное исследование, начиная с конца 1990-х. "Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений", – пишет Гудков. По его мнению, "функционально идеализация советской власти служит условием для выражения недовольства и критического отношения к действующей власти".