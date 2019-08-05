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Противник аккумуляторного завода: Дальше терпеть и молчать нельзя

  • 5.08.2019, 13:09
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В Бресте продолжаются протесты против аккумуляторного завода.

4 августа около 200 человек вышли очередной раз на улицы Бреста. В городе прошла акция протеста против строительства аккумуляторного завода. Активисты кормили голубей по улице Ленина. Далее они прошлись до кинотеатра «Беларусь».

Брестчане рассказали «Радыё Рацыя» о том, почему они в очередной раз вышли на массовое мероприятие, которое продолжается почти полтора года, и чего сейчас добиваются:

- Потому что у меня есть дети и хочется, чтобы они были здоровыми и самой еще хочется быть здоровой, поскольку также молодая. Аккумуляторный завод, который потенциально будет работать, очень опасен своими выбросами, которые разлетаются на радиус около 30 километров. Нужно перепрофилировать завод в абсолютно безопасное производство и перенести его в Чернобыльскую зону, где он никому не будет мешать.

- Если мы и дальше будем так терпеть и молчать, то так они и будут нам строить, строить, строить, продавать нас китайцам, еще кому-нибудь, кому им будет выгодно в первую очередь. Я против, и поэтому прихожу на улицу.


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