закрыть
5 августа 2019, понедельник, 14:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Шесть причин, почему нужно ехать в путешествие

1
  • 5.08.2019, 13:34

Путешествия дарят возможность наполниться силами.

Эксперты называют множество причин, почему необходимо регулярно ездить в путешествия. Прежде всего, туристические поездки делают людей счастливыми и благоприятно влияют на состоянии их физического и психического здоровья, а также являются универсальным лекарством от депрессии, пишет «Сегодня».

Шесть причин, почему нужно ехать в путешествие:

Новый опыт

Во время поездок мы всегда учимся чему-то новому, даже если не сильно активничаем. Важно в путешествии изучать обычаи, принятые в той или иной местности, пробовать что-то новое и получать новые впечатления.

Придает уверенность в себе

Во время дальней поездки мы покидаем привычную зону комфорта. Погружаясь в другую среду, путешественники учатся решать проблемы в незнакомой ситуации, что делает более гибкими, терпеливыми и эмоционально сильными.

Отдых от онлайн-зависимости

Красивые виды и новые места просто не дают возможности "уткнуться носом" в телефон, так как на это нет времени. Это отрезвляет и помогает прислушаться к своим истинным чувствам и желаниям.

Новые впечатления и хорошее настроение

После поездки всегда есть, о чем вспомнить, поностальгировать и посмеяться над смешными моментами.

Время для себя любимого

Путешествия дарят возможность восстановить баланс, избавиться от стресса, наполниться силами и побыть наедине с собой. Для влюбленных это хороший шанс проверить отношения на прочность.

Положительные эмоции

Дружелюбие со стороны продавцов, жителей места, куда поехали на отдых, улыбки окружающих в незнакомом городе – все это поднимает настроение и оставляет хорошие впечатления.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович