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Артем Милевский о Шпилевском: Думал, откуда он взялся, этот Леша, мастерочек

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  • 5.08.2019, 13:32
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Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» рассказал, что не поделил с экс-тренером клуба.

- Я подозреваю, все началось еще в день игры с "Городеей". Свисток — кажется, в 20.45. Мы знали, что будет новый тренер, знали его имя, но назначения еще не случилось. Он позвонил мне: "Я приезжаю в Брест. Давай в 17.00 попьем кофе". Я такой: "Давайте завтра, после матча, я готовлюсь сегодня. Не могу". — "Да как, давай пересечемся". Может, было бы нормально, если бы он так позвонил Чиди Осучукву, Джоэлу Фамейе, Сереге Кривцу, Паше Нехайчику — они бы, вероятно, встретились. Но я в день игры не могу позволить себе никаких серьезных разговоров.

Мы победили 5:2. Потом его назначили.

Вроде нормально общались, он часто спрашивал меня за Киев. Команда спокойно тренировалась, привыкли вдумчиво готовиться, а тут человек при всех стал мне орать: "Миля, Миля, Миля, давай, прессингуй"! Парень, который младше меня на три года. Я думал: "Откуда он вообще взялся, этот Леша, мастерочек, где его нашли, куда ты кричишь, вообще с ума сошел?" И так продолжалось, продолжалось и продолжалось. Я молчал.

Затем приехал Марадона, посмотрел, как мы проиграли "Шахтеру" 1:3. На следующий день после матча мы всемером сидели в бане. Кто еще присутствовал, не скажу, некрасиво будет с моей стороны. Мы можем в бане пива выпить. И как раз зашел Шпилевский. Потом, когда меня убрали, он говорил пацанам: "Мне главное было увидеть Милевского".

В общем, меня убрали. Почему, даже думать не хочу. Я уже устал от него, от его мамы, от этих интервью тупорылых, от папы его. Привет им всем и обращение: не трогайте больше меня, пожалуйста, не упоминайте мою фамилию.

Пришлось ехать в Венгрию на полгода, но я очень хотел вернуться. И когда возникла возможность, с удовольствием ей воспользовался. Была недосказанность, я по пацанам скучал, по всему коллективу. Он для меня действительно нужен и важен, — рассказал форвард брестского "Динамо" Артем Милевский сайту onliner.by.


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