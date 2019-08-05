закрыть
5 августа 2019, понедельник, 14:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Назвать вещи своими именами

2
  • Виктор Шендерович
  • 5.08.2019, 13:57
  • 1,756
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Внутри путинской хунты идут типовые разборки.

Среди немногого, что нам остается теперь, еще имеется возможность назвать вещи своими именами.

И тут, кажется, пришло время обойтись без метафор: в России произошел переворот.

Воспользовавшись паранойей своего ставленника и его страхом даже перед тенью реального народовластия, группа силовиков получила наконец долгожданный карт-бланш на открытое полицейское насилие.

Полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию РФ.

Незаконно арестованы все лидеры оппозиции; развернута охота на обычных людей, посмевших выйти на улицу в знак протеста. Для задержания уже не требуется лозунга или пикета: преступниками объявлены все свободные люди, на выбор полицая. Адвокатов не пускают к арестованным, избиения в автозаках и отделениях полиции стали нормой.

По итогам путинского двадцатилетия (милости просим отпраздновать этот бандитский юбилей в ближайшую пятницу) в стране нет парламента, нет суда и нет СМИ - есть только соответствующие подразделения путинской хунты, обслуживающие ее интересы и обеспечивающие ее сохранность.

Внутри этой хунты идут типовые разборки, но это не имеет никакого значения для остальных россиян, попавших в глубокий политический зиндан.

Таков общий вид на пейзаж. Теперь - вид на отдельные предметы.

Глава МГИК Горбунов - жулик, ответственный за создание политического кризиса на ровном месте.

Собянин, Колокольцев, Золотов и Бастрыкин, прямо ответственные за насилие над москвичами, пытавшимися, в рамках закона, протестовать против фальсификаций, - преступники и соучастники переворота.

Прокурор Чайка, не пресекший эскалации беззакония, - соучастник переворота.

Все судьи, выносившие в эти дни неправосудные приговоры, как и молчащий глава Верховного суда РФ Лебедев, - соучастники переворота.

Глава Конституционного суда Зорькин, "не заметивший" упразднения Конституции, - соучастник переворота.

Все депутаты и сенаторы, от которых мы так и не дождались в эти дни слова протеста или защиты - все, поименно, - соучастники переворота.

Журналисты, лгавшие или просто молчавшие в эти дни, - соучастники переворота.

Все эти доверенные и приближенные лица и деятели культуры, все эти гергиевы, шахназаровы и эрнсты, все небожители и творцы, не возвысившие голос против прямого и неприкрытого полицейского насилия против россиян, - соучастники переворота, в полный рост, что бы они о себе не думали и какими бы соображениями не оправдывали свое поведение.

Что делать теперь нам, тем, кто не хочет уезжать из России, но и не готов доживать свои дни тут в наморднике? Не очень представляю, признаться (никогда не жил в полицейском государстве). Но в любом случае, начать стоит с того, что назвать вещи своими именами.

Виктор Шендерович, "Фейсбук"


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович