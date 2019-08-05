Внезапно рассыпались уголовные дела против адвоката трижды оправданного инженера МЗКТ 2 5.08.2019, 14:10

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Два дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ, прекращены.

Два уголовных дела в отношении адвоката, которая защищала главного инженера МЗКТ Андрея Головача, прекращены. Об этом tut.by сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

«Уголовное дело в отношении адвоката адвокатского бюро „Принцепконсалт“, по факту разглашения данных предварительного следствия, по информации Генеральной прокуратуры, поступившей в Минскую городскую коллегию адвокатов, за отсутствием состава преступления, прекращено», — сказано в сообщении.

Также прекращено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК, возбужденное в отношении данного адвоката.

Напомним, в конце июня стало известно, что в отношении адвоката, которая защищала Андрея Головача, Следственный комитет возбудил дело по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Санкция статьи предусматривает штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы. По данному факту было возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.