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Молдова исключила Таможенный союз как цель внешней политики

  • 5.08.2019, 14:20

В Кишеневе не хотят интеграции в постсоветские организации.

Министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску заявил о том, что Европейский союз является единственной структурой, куда планирует интегрироваться страна, добавив, что участие в Евразийском экономическом союзе не является внешнеполитической целью Кишинева, пишет zn.ua.

"Молдова не будет участвовать в интеграции в некоторые постсоветские структуры, в политической интеграции. Ни в коем случае Евразийский союз не является внешнеполитической целью Республики Молдова. Хорошие отношения с Российской Федерацией, с Украиной, с Беларусью являются важными задачами для внешней политики, но речь не идет об интеграции в постсоветские организации, в том числе с Евразийским экономическим союзом. Единственной целью интеграции Республики Молдова остаётся Европейский союз", - заявил Попеску в интервью радиостанции Europa Libera в понедельник.


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