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Шестилетняя звезда Cети приобрела пятиэтажный дом за $8 миллионов

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  • 5.08.2019, 14:30

Ребенок ведет два видеоблога на YouTube.

Шестилетняя блогерша из Кореи, известная под псевдонимом Boram, приобрела пятиэтажное здание в фешенебельном районе Сеула Гангам. Об этом сообщает издание The Korea Times (перевод - lenta.ru).

Известно, что сумма сделки составила 9,5 миллиарда вон (более восьми миллионов долларов). Площадь одного этажа здания, возведенного в 1975 году, занимает 258 квадратных метров. Причины покупки не раскрываются.

Девочка ведет два видеоблога на YouTube: Boram Tube Vlog (17,5 миллиона подписчиков) и Boram Tube ToyReview (13,6 миллиона подписчиков). На одном из них появляются влоги, на другом — обзоры игрушек. Примерный ежемесячный доход блогерши составляет 3,7 миллиарда вон (более трех миллионов долларов).


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