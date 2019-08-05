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Украина просит США продать ей больше ракетных комплексов Javelin

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  • 5.08.2019, 14:43
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Киев закупает противотанковые комплексы с оборонной целью.

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 5 августа сообщил "Радіо Свобода" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тэйлор.

Он уточнил, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж министерства обороны США.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогал в подготовке украинских военных.


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