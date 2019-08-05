Изнанка «айти-страны» 4 5.08.2019, 14:44

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Фото: Алексей Назаров

Вагоновожатая с ломиком, пароли по факсу, отсутствие почтоматов.

Уже пару лет Беларусь называют IT-страной — кто в шутку, кто всерьез. С одной стороны, у нас ПВТ, несколько криптобирж, офисы крупных IT-компаний и знаменитые на весь мир стартапы. Но есть и другая сторона, когда обычные бытовые ситуации превращаются в ад из-за того, что не работают элементарные технологии, сообщает "Еврорадио".

Вагоновожатая с ломиком, пароли по факсу, отсутствие почтоматов, очереди за талончиками в поликлиниках — мы собрали ситуации, где айти совсем не айти. Пока такое есть в Беларуси, называть ее IT-страной, мягко говоря, не совсем правильно.

Запись в поликлинику

У многих белорусских поликлиник есть удобные сайты, через которые можно в несколько кликов заказать талон к врачу — будь то участковый терапевт или “узкий специалист”. Свои данные для записи можно вводить непосредственно на сайте поликлиники, а можно зарегистрироваться на сайте talon.by. Но вот незадача: талоны, выделенные для электронной регистрации, имеют свойство быстро заканчиваться. Тогда, несмотря на то, что мы живем в самой лучшей IT-стране, больной должен идти в поликлинику, чтобы выбить талончик в регистратуре.

И тут начинаются нюансы. Например, чтобы попасть к хирургу в новополоцкую поликлинику № 4, нужно прийти за два часа до открытия. На часах 6:15, а на крыльце уже очередь из десяти человек. Людям надо на прием к узким специалистам: хирургу, неврологу, офтальмологу — но забронировать талончик онлайн почти невозможно, так как они разобраны на неделю вперед. В 7:30, когда начинает работать поликлиника, в очереди стоит почти 40 человек. Говорят, это еще не много.

Вообще, вся система записи к врачу, особенно в летнее время, построена так, что брать талончик лучше за несколько дней до болезни. Это увеличит ваши шансы попасть к нему вовремя. Если, конечно, он не уйдет в отпуск.

Оплата проезда

Платить картой в Беларуси можно практически везде. Даже общественные туалеты уже обзавелись платежными терминалами. Но оплатить проезд в наземном общественном транспорте, если у вас нет налички, практически невозможно. Водители и кондукторы (кстати, эти суровые люди в цветастых жилетах тоже не сильно-то сочетаются с IT-страной) принимают только наличные деньги.

Платежные карты работают в метро, недавно заработали в автобусах из аэропорта (и то водитель три раза спросит у только что прилетевшего в Беларусь иностранца, нет ли у него налички). Система тестируется в некоторых минских трамваях. И все.

Отдельное изумление вызывают роботоподобные автоматы по продаже жетонов в метро. Те несколько штук, что установили на станциях “Немига” и “Площадь Ленина”. Принимают только монеты, сдачи не дают, карточки не воспринимают.

Вагоновожатая с ломиком

Наверняка не раз вы видели, как водители трамваев (а в Минске это в большинстве своем девушки) вручную переводят стрелки на перекрестке улиц Красная и Машерова или на площади Бядули. А если не видели, то мы вам опишем. Трамвай останавливается перед перекрестком. Вагоновожатая надевает оранжевую жилетку и выходит через передние двери, держа в руках увесистый ломик. Она втыкает его куда-то в землю. Стрелки переводятся. Почему так?

В трамвайном парке заверили Еврорадио, что почти везде в Минске стрелки оборудованы электронными переключателями: “В том числе и на перекрестке улица Красная — проспект Машерова. Да, они иногда ломаются. Ну так ведь все периодически ломается”.

Когда IT-страна ломается, приходит хрупкая, но волевая белорусская женщина-вагоновожатая с ломиком. И все снова работает.

Мало почтоматов

В отделениях “Белпочты” часто работает электронная очередь, но от самой очереди это не особо спасает. Порой, чтобы получить посылку, в отделении почты приходится крепко зависнуть. Ведь в кассах по-прежнему работают люди. Иногда хамоватые. И их тоже уже достали жители столицы, которые до сих пор не научились оплачивать коммуналку через интернет.

Проблему решили бы почтоматы. На запад от Бреста они широко распространены. Да и в Беларуси уже появились, но пока не получили широкого распространения. На начало 2019 года в Минске их было всего 11 штук. Поэтому становитесь в очередь к электронной очереди и ждите своей очереди.

Мобильный интернет на железной дороге и на трассах

С ним большие проблемы. Выезжаешь из города — и от LTE остаются одни воспоминания. Как, впрочем, и от 3G. На экране появляется буква E, и это значит, что вы въехали в зону мучительно долгой загрузки.

Дождемся ли мы когда-нибудь устойчивого соединения вдоль железных дорог и автомобильных трасс, где ежедневно пытаются пользоваться интернетом тысячи клиентов белорусских операторов связи? Вопрос риторический.

Кстати, в белорусских поездах потихоньку начинает появляться бесплатный Wi-Fi. Однако его качество также зависит от покрытия. Которое, как мы уже замечали выше, оставляет желать лучшего.

Пароли по факсу

Практика, ставшая известной во время судебного процесса по “делу БелТА”. Пароль от личного кабинета на платную ленту государственного информационного агентства отправлялся по факсу. Факса нет? Нет и пароля.

Плюс никто не рассказал ребятам из БелТА, что время от времени пароли нужно менять. При такой “системе безопасности” доступ к платным кабинетам получили десятки журналистов в самых разных редакциях. Многие из них были наказаны огромными штрафами.