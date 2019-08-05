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Жители белорусских деревень тратят деньги на еду, алкоголь и сигареты

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  • 5.08.2019, 15:11
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Сельчане на оплату услуг тратят меньше, чем горожане

Белорусы с каждым годом все меньше денег тратят на еду. Так, в прошлом году расходы на продукты снизились на 1,8%: в 2016 году на нее было потрачено 41,5% дохода, а в 2017— 40,7%, сообщает tut.by.

Но вот на непродовольственные товары и оплату услуг затраты увеличились. В первом случае за последние три года затраты выросли на 1,3%, а во втором — на 1,6%.

При этом сельчане на оплату услуг тратят меньше, чем горожане. Зато на питание, алкоголь, сигареты и непродовольственные товары у них уходит большая часть бюджета, чем у городских.

Стоит отметить, что в денежном выражении суммы, потраченные на каждый из пунктов списка, у жителей городов и деревень могут отличаться в обратную сторону, поскольку средняя зарплата в городах значительно выше, чем в сельской местности.


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