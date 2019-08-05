В РФ молдавского олигарха Плахотнюка заочно арестовали за вывод миллиардов и наркоторговлю 1 5.08.2019, 15:16

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Владимир Плохотнюк

Беглый олигарх может находиться в США.

Тверской суд Москвы заочно арестовал одного из богатейших людей Молдовы — политика и медиамагната Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в организации схемы по отмыванию миллиардов из России, в наркоторговле и покушении на убийство. Об этом пишет РБК.

«По информации управления собственной безопасности ФСБ, Плахотнюк находится в США, в штате Флорида, в Майами», — огласил судья справку из материалов дела.

По данным следствия, всего из России им было выведено 37 млрд рублей.

Адвокат бизнесмена Дарья Константинова сказала, что защита отрицает участие Плахотнюка в преступлениях. По ее мнению, «есть все основания полагать о политически мотивированном характере уголовного дела», так как действия бывшего лидера Демократической партии Молдовы вступали в противоречие с позицией Москвы.

В феврале МВД назвало Плахотнюка организатором «молдавской схемы» по выводу денег из России вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, осужденным в Молдове в 2017 году на 18 лет за незаконные валютные операции.

О «молдавской схеме», или «ландромате», СМИ стало известно в 2014 году. В частности, газета «Ведомости» рассказала о содержании письма службы по финансовому мониторингу и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы в российское МВД с описанием схемы вывода из России почти 700 млрд рублей с использованием более 20 банков. Суть этой схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым российские компании-посредники по выводу денег якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы, так как поручителями по кредитам выступали тоже граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о своем участии в сделках с огромными суммами).

Коррумпированные судьи и приставы, подконтрольные молдавским организаторам схемы, выносили решения о взысканиях на миллиарды долларов по подобным делам. Множество российских компаний-посредников в «молдавской схеме» держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», «Интеркапиталбанк», «Смартбанк», «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», «Русский земельный банк» (РЗБ), «Темпбанк», «Окский» (их лицензии были отозваны ЦБ в 2013–2016 годах). Все эти кредитные организации имели корсчета в подконтрольном организаторам BC Moldindconbank S.A. и проводили через него сомнительные операции.

Позже существование «молдавской схемы» с участием российских банков подтвердилось данными МВД России. Ряд фигурировавших в ней лиц задержан. В июне стало известно, что МВД обвинило Плахотнюка также в организации преступного сообщества (статья 210 УК) и руководстве наркокартелем, обеспечивавшим поставки марокканского гашиша из Северной Африки в страны ЕС и СНГ. В материалах дела утверждалось, что представители преступного сообщества, которым руководил бизнесмен, занимались и «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдовы. Как считает следствие, Плахотнюк приобрел значительное влияние в криминальной среде, монополизировал энергетическую систему и СМИ страны, создал и возглавил Демократическую партию, после чего, получив влияние на органы государственной власти Молдовы, в целях личного обогащения оказывал покровительство разного рода преступным организациям.

В 2017 году Плахотнюк был также заочно арестован Басманным судом Москвы по ходатайству главного следственного управления СКР. Ведомство считает его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого. 25 июня министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасэ заявил, что обратится в международные следственные органы за помощью в расследовании в отношении Плахотнюка. Материалы, связанные с мошенничеством и отмыванием денег через молдавские банки, запрошены в том числе у ФБР США.