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В Сморгони создали красивое граффити по-белорусски

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  • 5.08.2019, 15:33
  • 1,553

На нем изображен Кревский замок.

Фотографию граффити публикует сайт nn.by.



Фото: Анна Пешкур

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