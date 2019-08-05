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Железные люди Беларуси
В Сморгони создали красивое граффити по-белорусски
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5.08.2019, 15:33
1,553
На нем изображен Кревский замок.
Фотографию граффити публикует сайт
nn.by
.
Фото: Анна Пешкур
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