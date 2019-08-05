Почему россиянам нужно учить новейшую историю Беларуси 1 5.08.2019, 16:12

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Архивное фото tut.by

Четыре примера.

«К счастью, для вас будет неактуально», - сказала со сцены белорусского фестиваля «Рок за Бобров» российская певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Девушка рассказывала, как в России «легко судят и сажают в тюрьму блогеров».

Но россияне уже могли быть к такому подготовлены, если бы знали, что происходило в Беларуси. «Радыё Свабода» собрала четыре примера, когда судили и сажали белорусских блогеров.

Что сказала Монеточка:

«Ну а следующая моя песенка, к счастью, для вас будет не очень актуальна. Дело в том, что в моей стране достаточно быть блогером, достаточно что-то написать в ЖЖ - и тебя могут легко посадить в тюрьму. Так вот мне стало интересно, что будет, если всех блогеров за политические дела пересажают в тюрьму: что станет с тюрьмами и с интернетом? , - сказала со сцены «Рок за Бобров» российская певица.

Противника аккумуляторного завода судили за «оскорбление участкового»

Брестского блогера Сергея Петрухина в апреле судили за оскорбление и клевету в адрес сотрудника милиции. Блогер стал известен на фоне протестов против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Жители города уже больше года выходят по выходным на центральную площадь. Сергей Петрухин активно освещал эти события, вел трансляции.

Согласно материалам дела, основанием для уголовного дела стала видеоролик, Сергея Пятрухина, опубликованный в Youtube.

Блогера судили за то, что он блогер

Гомельского блогера Максима Филипповича судили несколько раз. Он стал популярным во время массовых протестов против «декрета о тунеядцах», согласно которому нужно было платить государству, если не имеешь официального места работы.

В 2017 году его обвинили в «незаконном изготовлении продукции СМИ». Конкретно его вина по милиции и суда была в том, что блогер «создавал общественное мнение среди граждан Беларуси».

Дело было судом приостановлено, но до того Максим Филиппович отсидел в изоляторе 30 суток за участие в акциях протеста в разных городах Беларуси.

NEXTA и уголовное дело за «оскорбление Лукашенко»

Блогер Степан Светлов (NEXTA) в прошлом году стал фигурантом уголовного дела за «оскорбление Лукашенко». Тогда ему было 19 лет.

Канал NEXTA на Youtube, а также в Telegram - одни из самых популярных в Беларуси. В них блогер сообщает актуальные новости и находит инсайды с мест событий.

В квартире родителей Степана провели обыск в рамках этого дела. Сам блогер сейчас, как и во время обыска, находится в Польше, где учится в вузе.

Андрей Паук и «минирование райисполкома»

Андрей Паук известен креативными акциями и перформансами в его родном поселке Октябрьском. Также блогер ведет Youtube-канал «Рудобельская показуха», на который подписано около 7500 человек. В нем он критикует местных чиновников.

В этом году в марте Андрея Паука задержали, а в квартире провели обыск. Причина - ложное сообщение о мине в здании райисполкома в городском поселке Октябрьском. Его продержали 5 часов, прежде чем освободили. Что сейчас с этим делом, непонятно. Андрей Паук направил несколько обращений в прокуратуру и еще ждет официального ответа.