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В Украине Богдан Яременко предлагает поправки в закон, под которые подпадает «кум Путина»

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  • 5.08.2019, 16:20
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БОГДАН ЯРЕМЕНКО

Партия «Голос» также поддерживает идею будущего депутата от «Слуги народа».

Будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко выступает за введение уголовной ответственности за переговоры с представителями страны-агрессора (Российской Федерации) не уполномоченными на это Украиной лицами.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что "Слуга народа" выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть - это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жестко и уверено".

Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Ранее партия "Голос" выступила с инициативой ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора.

В "Голосе" предлагают ввести наказание за такие переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Напомним, представители пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович не раз посещали Россию по собственной инициативе, где вели переговоры с Дмитрием Медведевым и представителями "Газпрома".


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