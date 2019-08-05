Cтало известно, с кем БАТЭ сыграет в Лиге Европы, если победит «Сараево» 5.08.2019, 16:40

Борисовчане могут сыграть с командой из Казахстана или Мальты.

БАТЭ в квалификации плей-офф Лиги Европы может сыграть с "Астаной", а солигорский "Шахтер" может сразиться с "Вулвергемптоном", пишет "Прессбол".

В третьем квалификационном раунде БАТЭ будет соперничать с "Сараево", а солигорский "Шахтер" сыграет с "Торино". Тем временем "Астана" встретится с мальтийской "Валлеттой", а "Вулвергемптон" сыграет с армянским "Пюником".