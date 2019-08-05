В российском Красноярске взрываются боеприпасы на военном складе 6 5.08.2019, 16:40

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Есть пострадавшие.

В Ачинском районе Красноярского края 5 августа загорелся военный склад артиллерийских боеприпасов, сообщают красноярские телекомпании ТВК и NGS24. По данным ТАСС, горят две площадки, на которых находятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм, сообщает "Настоящее время".

Склад находится в поселке Каменка в 10 км от Ачинска. В нескольких окрестных поселках рядом с эпицентром взрывов, по сообщениям местных жителей, у людей "трясутся дома и окна". Очевидцы из поселка Назарово в соцсетях рассказывают, что из любой точки их населенного пункта виден густой, черный дым от пожара.

Как сообщает ТАСС, на данный момент известно о семи пострадавших. В больницу в Ачинске уже доставлены двое военных с осколочными ранениями, остальным пятерым помощь была оказана амбулаторно.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ачинского района сообщили, что власти приняли решение эвакуировать население из Каменки. Информированный источник также сообщил "Интерфаксу", что запланирована эвакуация не только Каменки, но и других населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от воинской части, а также детского лагеря по соседству. Позже МЧС сообщило, что уже около тысячи человек самостоятельно покинули свои дома, это же подтвердил ТАСС глава Ачинска Илай Ахметов:

"Точное количество [эвакуированных] никто сказать не может, потому что транспорт туда не идет в связи с взрывами. Объявили людям, чтобы выходили пешком, автобусы на Назаровской горе ожидают: мы готовы принять людей, сколько их выйдет. Эвакуируют два населенных пункта и детский лагерь", - сказал он.

Источник ТАСС подтвердил, что в результате взрывов в воинской части в селе Каменка "пострадали жилые дома": в основном в них были выбиты окна взрывной волной.

Автотрасса между Назарово и Ачинском в настоящее время перекрыта, также ограничено движение поездов по железной дороге.