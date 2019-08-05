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Во Франции обновлен рекорд стоимости вина

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  • 5.08.2019, 16:58

Ранее самое дорогое вино стоило 18 тысяч евро за бутылку.

Эксперты французского профессионального издания Vitisphere определили самое дорогое вино в 2018 году. До этого первенство занимало бургундское Le Domaine de la Romanee-Conti с ценой 18 тыс. евро за бутылку. Однако теперь самое дорогое вино производится на юго-западе Франции, и стоит оно намного дороже, пишет издание profibeer.

Им стало Liber Pater из винодельческого субрегиона Грав в составе региона вин Бордо. Основатель этого хозяйства Лоик Паске оценил вино из урожая 2015 года в 30 тыс. евро за бутылку. Кроме того, фермер утверждает, что качество вина превзошло даже вино урожая 1945 года, которое в прошлом году было куплено за 484 тыс. евро. Запрашиваемая фермером цена в семь раз выше, чем на остальные его вина.

Сумму Лоик Паске обосновывает тем, что лозы винограда непривиты и растут из собственных корней, что отличает его от других виноделов, высаживающих привитые местными сортами винограда подвои американских сортов:

— Если бы я делал то же самое и продавал бутылку по цене 50-100 евро, то все считали бы меня симпатягой и гением. Но мои производственные затраты куда выше. Я единственный, кто открыл доступ к тем винам бордо, которые существовали до кризиса филлоксеры <...> Спрос немалый, и цены высокие. Мы творим вино, как произведение искусства, — рассказывает Лоик Паске.

Сегодня произведено 500 бутылок Liber Pater, из которых на продажу выставлено 240.


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