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В Гонконге началась всеобщая забастовка

  • 5.08.2019, 17:16
Фото: AP

Лидер города Кэрри Лам отказалась уходить в отставку, несмотря на призывы протестующих.

Всеобщая забастовка парализовала Гонконг в понедельник, помешав людям добраться до работы и вынудив отменить более 200 авиарейсов.

Кэрри Лам – глава администрации города, пользующаяся поддержкой Пекина, в беседе с журналистами заявила, что протестующие толкают город на грань «чрезвычайно опасной ситуации», сообщает «Голос Америки».

Лам вновь отвергла неоднократные призывы демонстрантов к ее отставке и заявила, что правительство твердо намерено поддерживать правопорядок.

Она также сообщила, что правительство не выполнит другое ключевое требование протестующих – освободить арестованных в ходе протестов последних недель.

Лам заявила, что протесты выводят Гонконг на путь, с которого невозможно свернуть, и наносят ущерб городской экономике.

Вечером в воскресенье гонконгские демонстранты в нескольких местах устроили акции протеста. На девятой неделе протестов против спорного законопроекта об экстрадиции они использовали новую тактику, чтобы избежать столкновений со спецназом и применения против них слезоточивого газа.

Двигаясь от Новых Территорий к острову Гонконг, а затем назад через гавань в северную часть Коулуна, демонстранты показывали характерную для них организованность и децентрализованное принятие решений с помощью социальных сетей.

Действуя по уже знакомой формуле, десятки демонстрантов собирались в одном месте, строили баррикады и оставались до прибытия спецназа. Меньшинство оставалось и сталкивалось с применением слезоточивого газа, но другие убегали и на общественном транспорте добирались до нового места.

Для находящегося под контролем Китая финансового центра это самый серьезный политический кризис с момента его передачи Китаю в 1997 году. Кризис начался с выступлений против законопроекта (работа над ним уже приостановлена), который допускал экстрадицию подозреваемых на материковый Китай для суда, но после этого перерос в призывы к расширению демократии.


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