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Блогер NEXTA: Белорусской армии неожиданно понадобились патологоанатомы

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  • 5.08.2019, 17:19

Пока в список попали только врачи и лаборанты.

Об этом пишет блогер NEXTA в своем Telegram-канале:

"В Минское городское клиническое патологоанатомическое бюро пришла бумага, в которой потребовали переписать всех сотрудников, а также их личные данные, отношение к воинской обязанности и наличие детей. Якобы просто "корректировка формирований гражданской обороны".

- Приняли новый закон, и у нас началась "перепись", - рассказывает сотрудник бюро. - Все мы по образованию медики, а медики - военнообязанная категория населения. И военные билетики имеем. В прошлом году даже девушек на сборы призывали. А сейчас вручили "контрольный лист". Нет в семье детей и инвалидов - пойдешь армию комплектовать. Пока в список попали только врачи и лаборанты, но, думаю, санитаров тоже впишут.

Зачем им понадобились сотрудники морга - "военная тайна". Даже не хочется думать, что это связано с грядущим призывом лишенных отсрочек студентов", - пишет блогер NEXTA.


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