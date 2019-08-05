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Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса

  • 5.08.2019, 17:31

Решение министерства вступает в силу.

Эстония решила не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля этого года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в понедельник решении министерства.

Отмечается, что соответствующее решение министерства вступает в силу немедленно.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответом Эстонии на подписанное в апреле постановление президента РФ Владимира Путина о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины.

"Это дополнительная попытка подорвать независимость Украины и закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью в восточной Украине. Оно полностью противоречит духу Минских соглашений", - заявил министр.

"Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение таких попыток России", - добавил он.

Эстония ранее решила не признавать паспорта РФ, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014, если владелец паспорта ранее не был гражданином России.


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