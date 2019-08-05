Владимир Зеленский назначил нового главу Объединенных сил Украины 5.08.2019, 17:57

Владимир Зеленский

Руководство ООС принял Владимир Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства, сообщает "Гордон".

Указом №578/2019 Зеленский назначил Сирского командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Предыдущий командующий СВУ Сергей Попко уволен, сказано в указе №576/2019.

Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года являлся командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск.

Генерал-лейтенант Сирский после начала антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С". В 2016 году возглавил объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командующим АТО. 6 мая 2019 года президент Петр Порошенко назначил Сирского командующим Объединенных сил вместо Сергея Наева.

Генерал-полковник Попко командовал Сухопутными войсками с 28 марта 2016 года.