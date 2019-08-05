закрыть
5 августа 2019, понедельник, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Владимир Зеленский назначил нового главу Объединенных сил Украины

  • 5.08.2019, 17:57
Владимир Зеленский

Руководство ООС принял Владимир Кравченко.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сирского с должности командующего Объединенных сил и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Соответствующие указы №577/2019 и №579/2019 от 5 августа опубликованы на официальном сайте главы государства, сообщает "Гордон".

Указом №578/2019 Зеленский назначил Сирского командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Предыдущий командующий СВУ Сергей Попко уволен, сказано в указе №576/2019.

Генерал-лейтенант Кравченко с 2017 года являлся командующим войск оперативного командования "Север" Сухопутных войск.

Генерал-лейтенант Сирский после начала антитеррористической операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С". В 2016 году возглавил объединенный оперативный штаб ВСУ, в 2017-м стал командующим АТО. 6 мая 2019 года президент Петр Порошенко назначил Сирского командующим Объединенных сил вместо Сергея Наева.

Генерал-полковник Попко командовал Сухопутными войсками с 28 марта 2016 года.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович