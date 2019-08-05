Жителей российского Ачинска эвакуируют после взрывов на складе боеприпасов 2 5.08.2019, 18:09

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На горящих площадках хранится около 40 тысяч артиллерийских снарядов.

Руководство города Ачинска в Красноярском крае просит жителей подготовиться к эвакуации. Подобный шаг вызван серией взрывов, последовавших за пожаром в хранилище зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории воинской части в понедельник, 5 августа, передает DW.

Возгорание зафиксировано на двух площадках, сообщает неназванный собеседник информагентства ТАСС из силовых структур. По его словам, на них находится около 40 тысяч снарядов.

Как минимум один военнослужащий погиб в результате инцидента. Кроме того, не менее четырех человек получили ранения или ожоги. Личный состав склада был эвакуирован. Территория воинской части оцеплена. Губернатор региона Александр Усс вылетел в Ачинск на экстренное заседание.

Между тем компания "Русал" приостановила работу своего предприятия в Ачинске и эвакуирует большинство его сотрудников. Кроме того, МЧС России занимается эвакуацией людей из населенных пунктов, расположенных вблизи от воинской части.

РЖД ограничивает движение поездов

Компания "Российские железные дороги" ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги в связи с происшествием. В частности, поезда сообщением Москва - Абакан временно будут следовать круговым маршрутом через Красноярск, сообщили в пресс-службе компании.

Серия взрывов в Дзержинске

В начале июня серия взрывов прогремела на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Несколько десятков человек получили ранения. Предприятие российского оборонно-промышленного комплекса остается ведущей организацией в стране "в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности", говорится на его сайте.