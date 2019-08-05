закрыть
5 августа 2019, понедельник, 20:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия

1
  • 5.08.2019, 18:48

В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.

В свете двух массовых убийств в США президент страны Дональд Трамп призвал усилить контроль при продаже огнестрельного оружия. Республиканцам и демократам следует объединиться по этому вопросу, написал глава государства в своем микроблоге Twitter в понедельник, 5 августа. Трамп предложил по возможности увязать ужесточение контроля с реформой иммиграционного законодательства, передает DW.

Кроме того, президент Соединенных Штатов в очередной раз раскритиковал средства массовой информации. Они "несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране", заявил глава государства. По его словам, освещение новостей должно стать "справедливым, сбалансированным и беспристрастным".

Стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 20 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. МИД Мексики расценил происшествие как теракт против мексиканцев, находящихся в Соединенных Штатах.

Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.


популярное за неделю

Мнение

Люди-страусы и люди-пескари
Люди-страусы и люди-пескари Артемий Троицкий
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип
Мужики, когда вилы брать будем?
Мужики, когда вилы брать будем? Виктор Шендерович