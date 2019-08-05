Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия 1 5.08.2019, 18:48

В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.

В свете двух массовых убийств в США президент страны Дональд Трамп призвал усилить контроль при продаже огнестрельного оружия. Республиканцам и демократам следует объединиться по этому вопросу, написал глава государства в своем микроблоге Twitter в понедельник, 5 августа. Трамп предложил по возможности увязать ужесточение контроля с реформой иммиграционного законодательства, передает DW.

Кроме того, президент Соединенных Штатов в очередной раз раскритиковал средства массовой информации. Они "несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране", заявил глава государства. По его словам, освещение новостей должно стать "справедливым, сбалансированным и беспристрастным".

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Стрельба в Эль-Пасо и Дейтоне

3 августа 21-летний белый мужчина открыл огонь в одном из торговых центров техасского Эль-Пасо. Жертвами стали 20 человек, в том числе семь граждан Мексики. Стрелок задержан полицией. МИД Мексики расценил происшествие как теракт против мексиканцев, находящихся в Соединенных Штатах.

Чуть позже, в ночь на 4 августа, неизвестный открыл стрельбу на улице Дейтоне в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, в том числе злоумышленник, которого застрелили полицейские. Не менее 15 человек получили ранения.