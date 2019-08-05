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Лукашенко провел встречу с начальником ОАЦ

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  • 5.08.2019, 18:57
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Александр Лукашенко и Андрей Павлюченко
Фото: belta.by

Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с начальником Оперативно-аналитического центра Андреем Павлюченко.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора. Лукашенко поинтересовался результатами выполнения ранее данных поручений по развитию данной структуры.

Обсуждены также основные направления работы ОАЦ, актуальная тематика, лежащая в поле зрения центра, кадровые вопросы. Андрей Павлюченко доложил о сопровождении центром резонансных уголовных дел, а также ряда крупных инфраструктурных проектов.


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