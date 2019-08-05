В Аэропорту Шопена задержана крупная партия героина 3 5.08.2019, 19:11

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Фото: PAP/Marcin Obara

Более 5 кг этого вещества на сумму около 240 тысяч евро пытались провезти в Польшу две гражданки Испании.

В Аэропорту Шопена задержана крупная партия героина. Более 5 кг этого вещества на сумму свыше миллиона злотых (около 240 тыс. евро) пытались провезти в Польшу две гражданки Испании, передает «Радио Польша».

Женщины прилетели в Польшу из Мадагаскара. Наркотики были обнаружены при детальной проверке багажа путешественниц. После допроса в прокуратуре в отношении задержанных суд применил меру пресечения в виде пребывания в СИЗО.

Это еще одна попытка контрабанды такого большого количества наркотиков за последнее время. В конце июня сотрудники пограничного контроля задержали гражданина Греции, перевозившего почти 6 кг героина в своем багаже.